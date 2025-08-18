Макрон захотел встречи по Украине с участием европейцев

Французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал как «значимую» инициативу по проведению трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, одновременно выразив поддержку организации четырехсторонней встречи с включением европейской стороны.
«Идея трехсторонних переговоров крайне важна, поскольку это единственный путь к решению проблемы. Причем, полагаю, в перспективе нам предположительно потребуется провести четырехсторонние консультации, ведь, обсуждая обеспечение безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон во время встречи европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Прямую трансляцию осуществлял телеканал Fox News.
Глава Франции, поставлявшей Киеву вооружения, в том числе наступательного характера, заявлял, что в минувшие годы якобы интенсивно "трудился над достижением прочного и долговременного мира2.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и руководителей государств Европы. Ранее он допускал возможность последующего проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при успешном исходе переговоров.
