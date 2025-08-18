Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон захотел встречи по Украине с участием европейцев

Французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал как «значимую» инициативу по проведению трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, одновременно выразив поддержку организации четырехсторонней встречи с включением европейской стороны.

Французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал как «значимую» инициативу по проведению трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, одновременно выразив поддержку организации четырехсторонней встречи с включением европейской стороны.

«Идея трехсторонних переговоров крайне важна, поскольку это единственный путь к решению проблемы. Причем, полагаю, в перспективе нам предположительно потребуется провести четырехсторонние консультации, ведь, обсуждая обеспечение безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон во время встречи европейских лидеров с американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Прямую трансляцию осуществлял телеканал Fox News.

Глава Франции, поставлявшей Киеву вооружения, в том числе наступательного характера, заявлял, что в минувшие годы якобы интенсивно "трудился над достижением прочного и долговременного мира2.

В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и руководителей государств Европы. Ранее он допускал возможность последующего проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при успешном исходе переговоров.

Читайте материал по теме: Макрон раскрыл, зачем летит с Зеленским в Вашингтон.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше