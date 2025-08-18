Макрон настаивает на проведении четырёхсторонней встречи по урегулированию конфликта

«Идея трёхсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырёхсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон во время встречи Зеленского и европейских лидеров с Трампом в Белом доме.