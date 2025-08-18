Ричмонд
Макрон настаивает на проведении четырёхсторонней встречи по урегулированию конфликта

Французский президент Эмманюэль Макрон поддержал идею об организации трёхсторонних переговоров с участием президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Однако необходимо провести и четырёхстороннюю встречу, на которой будет представлена Европа, считает лидер Франции.

Источник: Life.ru

«Идея трёхсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырёхсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон во время встречи Зеленского и европейских лидеров с Трампом в Белом доме.

Ранее в ходе мероприятия президент США сообщил, что ясность по ситуации вокруг Украины появится приблизительно через одну или две недели. Он выразил уверенность, что обе стороны заинтересованы в прекращении конфликта. Трамп также заявил, что киевский режим не должен противиться наметившемуся прогрессу по урегулированию, иначе Украина лишится поддержки со стороны США.

