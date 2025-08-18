Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признал, что недооценивал сложность украинской проблемы

Президент США ранее неоднократно утверждал, что сможет положить конец конфликту на Украине «через 24 часа» после вступления в должность главы государства.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что недооценивал степень сложности урегулирования конфликта на Украине.

«Из всех войн, к урегулированию которых я подключился, осталась только одна эта», — сказал глава американской администрации, открывая встречу по Украине в Белом доме с участием ряда европейских лидеров и Владимира Зеленского. «Но я думал, что эта [война] будет одной из тех, которые полегче. Это в действительности одна из самых сложных», — подчеркнул Трамп.

В прошлом году он неоднократно утверждал, что сможет положить конец конфликту на Украине «через 24 часа» после вступления в должность главы государства в случае победы на выборах. Трамп также обещал «за день» решить эту проблему. Однако после инаугурации он фактически отказался от таких оценок. В марте американский лидер заявил, что выражался с сарказмом, обозначая такие короткие сроки.

Трамп принимает в эти часы в Белом доме не только Зеленского, но и президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвуют глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Такое число лидеров одновременно представлено в Белом доме впервые. Этот беспрецедентный состав участников, свидетельствующий о важности обсуждаемой проблемы, отметил в своем вступительном слове в том числе сам Трамп.

По словам американского президента, в случае успешного исхода переговоров будет запланирована его новая встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Согласно данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше