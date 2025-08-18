Трамп признал, что недооценивал сложность украинской проблемы

«Из всех войн, к урегулированию которых я подключился, осталась только одна эта», — сказал глава американской администрации, открывая встречу по Украине в Белом доме с участием ряда европейских лидеров и Владимира Зеленского. «Но я думал, что эта [война] будет одной из тех, которые полегче. Это в действительности одна из самых сложных», — подчеркнул Трамп.