Трамп намерен провести переговоры с Путиным, пока лидеры ЕС и Зеленский находятся в Белом доме

Напомним, сегодняшние переговоры разделены на два этапа: на первом Трамп и Зеленский общались один на один, после чего к обсуждению подключились европейские лидеры. В ходе мероприятия президент США выразил уверенность, что Зеленский сможет договориться с Путиным. При этом он пригрозил прекратить помощь Украине, если она будет противиться наметившемуся прогрессу по урегулированию. Кроме того, республиканец сообщил о готовности Европы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент России, по словам Трампа, также согласился принять гарантии безопасности для Украины.