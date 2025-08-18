Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп намерен провести переговоры с Путиным, пока лидеры ЕС и Зеленский находятся в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину прямо сейчас, пока все европейские лидеры и главарь киевского режима Владимир Зеленский находятся в Белом доме. Такой информацией делится Sky News.

Источник: Life.ru

«Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч. Владимир Путин ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу», — заявил американский лидер.

Напомним, сегодняшние переговоры разделены на два этапа: на первом Трамп и Зеленский общались один на один, после чего к обсуждению подключились европейские лидеры. В ходе мероприятия президент США выразил уверенность, что Зеленский сможет договориться с Путиным. При этом он пригрозил прекратить помощь Украине, если она будет противиться наметившемуся прогрессу по урегулированию. Кроме того, республиканец сообщил о готовности Европы предоставить Киеву гарантии безопасности. Президент России, по словам Трампа, также согласился принять гарантии безопасности для Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше