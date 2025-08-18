МИД: переговоры в Белом доме выявили разногласия в подходах Трампа и европейцев

«Трамп и на встрече открытой с Зеленским, и явно во время закрытой встречи с Зеленским, и с европейскими лидерами начал встречу словами о том, что в режиме прекращения огня для урегулирования необходимости нет. Тем не менее сбить сценарий, который был написан, наверное, для европейских лидеров на эту встречу, уже не получалось, поэтому они пошли по протоптанной дорожке — запустили уже знакомую шарманку, говорили: “Только режим прекращения огня, и дайте нам гарантии, но только не европейские, а американские”», — сказал дипломат в эфире «Соловьев Live».