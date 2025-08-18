Стармер заявил о необходимости защиты не только Украины, но и Европы

По словам главы британского правительства, вопросы безопасности выходят за рамки отдельных государств и напрямую касаются Соединённого Королевства. Он отметил, что сохранение стабильности на континенте является приоритетом для Лондона.
А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею об организации трёхсторонних переговоров с участием США, Украины и России. По его мнению, необходимо провести и четырёхстороннюю встречу, на которой будет представлена Европа.
