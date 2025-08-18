США разочарованы позицией Киева по Донбассу

Американские представители, как сообщается, считают, что Украина могла бы использовать этот шаг как дипломатический рычаг, однако Киев продолжает настаивать на сохранении территориальной целостности. В Вашингтоне полагают, что отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности и международную поддержку мог бы стать более прагматичным решением в долгосрочной перспективе.