«Мимика не совпадает»: Мединский назвал фейком видео с его якобы заявлением о сдаче Аляски в аренду

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский прокомментировал распространённое в сети видео, на котором он якобы утверждает, что Аляска является территорией, арендованной США у России. По словам Мединского, это видео является некачественно сделанной фальшивкой.
«Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом», — сказал Мединский в эфире радио Sputnik.
По словам Мединского, ему известно о целом ряде подобных подделок.
«Я недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал, где я комментировал наши дружеские армянские, азербайджанские народы, чего я никогда не говорил», — сказал помощник президента.
