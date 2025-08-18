Ричмонд
«Мимика не совпадает»: Мединский назвал фейком видео с его якобы заявлением о сдаче Аляски в аренду

Мединский назвал дипфейком видео, где он якобы говорит об аренде Аляски США.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский прокомментировал распространённое в сети видео, на котором он якобы утверждает, что Аляска является территорией, арендованной США у России. По словам Мединского, это видео является некачественно сделанной фальшивкой.

«Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом», — сказал Мединский в эфире радио Sputnik.

По словам Мединского, ему известно о целом ряде подобных подделок.

«Я недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал, где я комментировал наши дружеские армянские, азербайджанские народы, чего я никогда не говорил», — сказал помощник президента.

Ранее Владимир Мединский предсказал, что напишут в учебниках будущего об СВО.

Зачем Россия продала Аляску и куда были потрачены деньги, читайте здесь на KP.RU.

