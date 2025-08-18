Ричмонд
Трамп прервал встречу с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину

Американский лидер позвонил Путину, прервав встречу с европейскими лидерами.

Президент США Дональд Трамп сделал телефонный звонок российскому лидеру Владимиру Путину. Для этого он прервал встречу с европейскими лидерами в Белом доме, тинформирует Sky News.

!8 августа президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, а также лидеров европейских стран. С ними он провел ряд обсуждению по урегулированию украинского конфликта. Подробнее о встрече читайте здесь на KP.RU.

