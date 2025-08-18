Шито белыми нитками: переговоры с Трампом европейские лидеры начали с откровенного подхалимажа

В завершение своего выступления Трамп сказал Зеленскому: «У меня такое чувство, что вы с президентом Путиным собираетесь что-то придумать. В конечном счете, это решение может быть принято только президентом (напомним, что срок президентских полномочий нынешнего главы украинской власти давно истек — “МК”) Зеленским и народом Украины, которые также будут работать сообща в согласии с президентом Путиным. И я просто думаю, что из этого получатся очень хорошие результаты».