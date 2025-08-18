Шито белыми нитками: переговоры с Трампом европейские лидеры начали с откровенного подхалимажа

После парной встречи Зеленский и Дональд Трамп отправились для участия в «семейном фото» с европейскими лидерами, прибывшими в Вашингтон поддержать своего киевского протеже. Камеры запечатлели всю компанию — помимо вышеупомянутых на памятном снимке можно видеть премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. А потом, собственно, началась открытая часть формально многосторонних (по факту все равно двусторонних — США и Европа со своим подопечным гастролером) переговоров.
Зеленский начал «за здравие», сообщив, что у него состоялся «очень хороший разговор» с президентом США Дональдом Трампом перед их встречей с европейскими лидерами. «Я думаю, что у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Трампом, — сказал гость из Киева. — Мы говорили об очень чувствительных моментах».
Президент Дональд Трамп дал понять, что решение о гарантиях безопасности для Украины может быть принято совсем скоро. «Я думаю, сегодня мы придем к решению практически по всем вопросам, включая, вероятно, безопасность», — сказал Трамп в Восточном зале, где принимал Зеленского и его европейских покровителей.
В завершение своего выступления Трамп сказал Зеленскому: «У меня такое чувство, что вы с президентом Путиным собираетесь что-то придумать. В конечном счете, это решение может быть принято только президентом (напомним, что срок президентских полномочий нынешнего главы украинской власти давно истек — “МК”) Зеленским и народом Украины, которые также будут работать сообща в согласии с президентом Путиным. И я просто думаю, что из этого получатся очень хорошие результаты».
Трамп заявил после встречи на высшем уровне с президентом Путиным, что он верит в то, что мир находится «в пределах досягаемости». По его словам, Владимир Путин сделал «важный шаг», согласившись с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.
Американский президент заявил, что лидеры на этой встрече рассмотрят вопрос о том, «кто, по сути, что будет делать» в отношении будущей безопасности Украины.
Трамп выразил оптимизм в отношении того, что группа может достичь соглашения, которое предотвратит будущие нападения против Украины, добавив: «Я на самом деле думаю, что этого не произойдет. Я даже думаю, что это в значительной степени переоценено».
«Я думаю, что европейские страны возьмут на себя большую часть бремени, — отметил глава Белого дома, повторяя, что США будут вовлечены. — Мы собираемся помочь им».
Трамп повторил, что хочет скорейшей трехсторонней встречи — и что предпочел бы немедленное прекращение огня на Украине, пока они работают над мирным соглашением, но «на данный момент этого не происходит».
Тут пришло время высказываться гостям из Старого света. Памятуя о крутом характере вашингтонского хозяина, евродеятели вели себя практически примерно, занимаясь главным образом расхваливанием мудрости Трампа. Ну, а если и осмеливались перечить, то в максимально мягкой форме, чтобы не раздражать американского президента.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что он и его подельники хотели бы прекращения огня. «Честно говоря, мы все хотели бы видеть прекращение огня, самое позднее, после следующей встречи», — сообщил немец Трампу.
Фриц Мерц добавил, что «не может представить», что трехсторонняя встреча состоится без такого соглашения, и призывает президента США оказать давление на Россию, чтобы добиться его.
Трамп по этому поводу милостиво молвил: «Посмотрим… сможем ли мы это сделать», но, как и ранее, напомнил про «шесть войн», которые, по его утверждению, закончились без прекращения огня.
«Путь открыт» для проведения более серьезных переговоров по конфликту между Россией и Украиной, говорил канцлер ФРГ, и тут же подлил сиропчику американскому президенту: мол, это Трамп открыл этот путь после того, как президент США встретился с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу: «Теперь путь открыт для сложных переговоров».
Французский президент Эммануэль Макрон свое выступление начал с лицемерного: «Все за этим столом выступают за мир».
Обсуждение гарантий безопасности «касается безопасности всего европейского континента», — заявил он Трампу.
Француз повторил комментарии немца Мерца о необходимости прекращения огня «хотя бы для того, чтобы остановить кровопролитие», добавляя, что «мы все поддерживаем эту идею». По словам Макрона, гарантии безопасности будут включать сильную украинскую армию «на годы и десятилетия вперед», а также приверженность всех участников переговоров укреплению безопасности.
В то время как президент Дональд Трамп настаивает на проведении трехсторонней встречи между ним самим, президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, Макрон решил подсуетиться — и напомнить про Европу: мол, за столом переговоров также должен присутствовать европейский лидер.
«Я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, потребуется четырехсторонняя встреча. Потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — сказал он.
Кажется маловероятным, что Трампу понравится эта идея, по крайней мере, в ближайшей перспективе, поскольку он работает над прекращением конфликта, констатирует CNN, добавив, что позиция Макрона подчеркивает, как много поставлено на карту не только для Украины на сегодняшних переговорах, но и для остальной Европы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оригинальничать не стал, а повторил слова предыдущих европейских докладчиков о том, что якобы все они «хотят мира», а обеспечение безопасности Украины гарантирует безопасность Европы в целом. Ну, и опять-таки добавил, что трехсторонняя встреча является «разумным следующим шагом». И вообще Стармер заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в понедельник может стать «историческим шагом»— с точки зрения безопасности Украины и безопасности в Европе.
Британский лидер сказал, что заявление Трампа о гарантиях безопасности в стиле «статьи 5» соответствует работе, которую «Коалиция желающих» — главные европейские покровители Украины — проводила в течение последних месяцев. Премьер с Даунинг-стрит добавил, что эта коалиция «готова сделать все возможное», когда дело доходит до обеспечения безопасности Украины.
Дошла очередь высказаться и до льстивого генсека НАТО Марка Рютте (того самого, который не так давно совсем неприлично назвал американского президента «папочкой»). Голландец заявил, что предложение президента Трампа о гарантиях безопасности для Киева стало «прорывом» в обеспечении потенциального мирного соглашения для Украины.
«Тот факт, что вы сказали: “Я готов участвовать в гарантиях безопасности”, — это большой шаг, это действительно прорыв, и это имеет решающее значение. Так что спасибо и вам за это», — лизоблюдничал Рютте перед Трампом. А что, доброе слово и кошке приятно, а лести от голландца много не бывает.
Выступая ранее в Овальном кабинете вместе с Зеленским, Трамп не исключил отправки американских войск на Украину, чтобы помочь в поддержании потенциального мирного соглашения. «Мы дадим вам знать об этом, возможно, позже сегодня», — сказал Трамп.
Подлиза Рютте также поблагодарил американского президента за «выход из тупика» и успешное привлечение президента России Владимира Путина к мирным переговорам.
Не прервал череды похвал американскому президенту и глава Финляндии Александр Стубб — он возблагодарил президента США Дональда Трампа за прогресс, достигнутый в переговорах по урегулированию на Украине. Представитель Суоми напомнил слушателям, что его страна граничит с Россией на протяжении более 800 миль. И даже отметил общую историю двух стран. Финляндия была автономной частью Российской империи с 1809 по 1917 год.
После сеанса публичного лизоблюдства европейцы перешли к закрытой части разговора с Трампом. А в ожидании результатов американские СМИ начали рассуждать на тему, что хотя в понедельник президента России Владимира Путина не было за столом переговоров с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Зеленским, его точка зрения была услышана. «Я знаю его долгое время, у меня с ним всегда были прекрасные отношения», — сказал Трамп о своем российском коллеге. «Я думаю, президент Путин тоже хочет найти ответ. Посмотрим».
Трамп сказал, что ожидает, что в ближайшее время состоится трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. «Я думаю, что это будет “когда”, — сказал Трамп, — “а не “если”.
Трамп говорил оптимистичным тоном, но оставил и пространство для разочарования. «Возможно, это не удастся сделать. С другой стороны, возможно, что это удастся», — сказал Трамп, добавив: «Мы должны приложить все усилия. Это все, что вы можете сделать».
Когда европейские лидеры осыпали похвалами президента США Дональда Трампа за его стремление положить конец войне, все они также стремились выдвинуть более деликатный аргумент, которому Трамп иногда сопротивлялся в прошлом: поддержка мира означает, в первую очередь, поддержку Украины, отмечает CNN.
«Если мы хотим достичь мира и гарантировать справедливость, мы должны сделать это сообща, — заявила Трампу премьер-министр Италии неофашистка Джорджия Мелони. — Мы на стороне Украины».
«Это команда Европы и команда Соединенных Штатов помогают Украине», — добавил вскоре после этого президент Финляндии Александр Стубб.
Едва заметный толчок был дан, когда европейские союзники попытались восстановить полную поддержку Трампом Украины в конфликте против России, особенно после охарактеризованного американским лидером как «очень теплый». саммита с президентом России Владимиром Путиным. Как напоминает CNN, Трамп в прошлом также высказывал предположение, что Украине, возможно, потребуется пойти на значительные уступки для обеспечения мира, усиливая опасения Украины и европейцев, что он может потерять терпение из-за вялых темпов переговоров и настаивать на мирном соглашении, которое остальные страны альянса не поддерживают.