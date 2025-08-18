Число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа превысило 62 тыс. человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число палестинцев, погибших в результате атак Израиля на сектор Газа за последние 24 часа, увеличилось на 60 и превысило 62 тыс. человек. Об этом сообщает Агентство Анадолу.
В письменном заявлении Министерства здравоохранения Палестины в Газе представлены последние данные о жертвах и раненых в результате продолжающихся действий Израиля.
За последние 24 часа в больницы сектора Газа доставлены тела 60 погибших и 344 раненых.
В результате атак, которые израильская армия проводит с 18 марта, нарушив перемирие, достигнутое 19 января, погибли 10 460 палестинцев, 44 189 человек получили ранения.
В Газе в результате систематических нападений на палестинцев в так называемых пунктах распределения помощи, контролируемых Израилем и США, с 27 мая было убито 1965 человек и ранен 14 701 человек.
В секторе Газа, где Израиль ввел режим блокады, за последние 24 часа от голода умерли еще 5 палестинцев, в том числе 2 детей, и число погибших от голода возросло до 263 человек, в том числе 112 детей.
Число погибших в результате нападений Израиля на сектор Газа с 7 октября 2023 года достигло 62 004 человек, а число раненых — 156 230 человек.
В секторе Газа под завалами все еще остаются тела тысячи погибших. -0-