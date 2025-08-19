Ричмонд
Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами ради телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в соцсети X сообщил журналист Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По его данным, встреча в Овальном кабинете Белого дома будет возобновлена после разговора с президентом России.

18 августа Дональд Трамп провел переговоры с украинским лидеров Владимиром Зеленским. Встреча в закрытом формате длилась не более часа. После этого политики продолжили обсуждение вопросов по украинскому урегулированию вместе с главами стран Европейского союза (ЕС).

