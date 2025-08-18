Стало известно, как США могут заставить Украину пойти на сделку

Власти Соединенных Штатов Америки могут заставить Украину пойти на сделку путем прекращения обмена разведданными. Об этом говорится в публикации газеты Wall Street Journal.
«Среди многих механизмов давления, которые США могли бы применить к Украине, чтобы сподвигнуть Киев согласиться на потенциально невыгодную для него сделку, — обмен разведывательными данными», — отмечает издание.
Газета добавляет, что ранее после объявленной президентом США Дональдом Трампом паузы в обмене разведданными с Украиной отношения между сотрудниками разведок двух государств почти сошли на нет. Однако позднее обмен все же восстановили.
Ранее стало известно, что США разочарованы позицией Киева по Донбассу.
