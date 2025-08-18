Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп приостановил встречу с лидерами европейских государств, чтобы провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Об этом, в понедельник, 18 августа, сообщил Bild.
Уточняется, что после завершения разговора с российским лидером встреча с европейскими лидерами будет возобновлена, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет позвонить Путину, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.
Новость дополняется.