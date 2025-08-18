Стубб заявил о прогрессе в прекращении украинского конфликта

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что за последние две недели процесс урегулирования украинского конфликта продвинулся значительно сильнее, чем за предыдущие три года.
Такое мнение он выразил во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше