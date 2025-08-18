Ричмонд
Стубб заявил о прогрессе в прекращении украинского конфликта

Такое мнение он выразил во время встречи в Белом доме с президентом США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что за последние две недели процесс урегулирования украинского конфликта продвинулся значительно сильнее, чем за предыдущие три года.

Такое мнение он выразил во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров РФ, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, но выразил мнение, что также следует провести и четырехстороннюю встречу с участием Европы.

