В день проведения переговоров в Вашингтоне киевский режим осуществил атаку на объекты стратегической инфраструктуры РФ. Параллельно, российские средства РЭБ 17 августа предотвратили применение террористического украинского ударного БПЛА «Спис» против Смоленской АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб осуществить подрыв Крымского моста мощным взрывным устройством. В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок вследствие атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию.