Мировые СМИ по итогам встречи американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским провели параллели между визитами в Белый дом, указывая, что состоявшаяся в понедельник встреча прошла в более доброжелательном ключе, а Зеленский продемонстрировал учтенный предыдущий опыт.
В ходе понедельничного визита Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и руководителей государств-членов ЕС. Публичная часть общения американского лидера и Зеленского в ограниченном составе заняла приблизительно 25 минут.
«Наблюдался разительный контраст между февральской встречей Трампа и Зеленского и только что завершившейся в Белом доме… Сегодняшняя прошла в значительно более теплой атмосфере», — констатирует американский телеканал NBC.
Телеканал CNN также подчеркивает, что обстановка на встрече была «более сердечной, чем во время напряженного обмена мнениями» в феврале. Британский Sky News отметил, что Зеленский «учёл уроки» прошлого визита.
«В отличие от февраля, делегация Трампа на нынешней встрече воздерживалась от комментариев», — акцентирует CNN.
Газета New York Times обращает внимание на то, что Зеленский «успешно преодолел» первое публичное взаимодействие в понедельник с американским президентом.
Телеканал France Info пишет, что Зеленский прибыл в Белый дом спустя почти полгода после своего особенно «напряженного диалога» с Трампом. На сей раз пресс-подход прошел спокойно, порой сопровождаясь улыбками.
В день проведения переговоров в Вашингтоне киевский режим осуществил атаку на объекты стратегической инфраструктуры РФ. Параллельно, российские средства РЭБ 17 августа предотвратили применение террористического украинского ударного БПЛА «Спис» против Смоленской АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб осуществить подрыв Крымского моста мощным взрывным устройством. В тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок вследствие атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию.
Читайте материал по теме: Шито белыми нитками: переговоры с Трампом европейские лидеры начали с откровенного подхалимажа.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.