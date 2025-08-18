Трамп экстренно прервал переговоры ради звонка с Путиным

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп на саммите в Вашингтоне заявил, что готов организовать встречу с Владимиром Путиным, если этого захотят Европа и Украина. При этом он подчеркнул, что сам не проявляет большого интереса, но у Киева и ЕС есть все возможности для реализации такой инициативы.