Трамп экстренно прервал переговоры ради звонка с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с европейскими лидерами неожиданно прервал переговоры ради звонка с президентом России Владимиром Путиным. Инцидент произошел в момент, когда в Белом доме находились главы европейских государств и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают СМИ.

Трамп прервал встречу с ЕС ради звонка Путину.

Инцидент произошел в момент, когда в Белом доме находились главы европейских государств и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачалась встреча Трампа и Зеленского с лидерами Европы в Вашингтоне: онлайн-трансляция.

«Трамп прервал переговоры с европейцами ради телефонного разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным! После этого раунд должен возобновиться», — сообщает Bild со ссылкой на своего корреспондента. При этом ранее Трамп подчеркивал, что намерен связаться с российским лидером только после завершения переговоров с Зеленским и представителями европейских стран.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп на саммите в Вашингтоне заявил, что готов организовать встречу с Владимиром Путиным, если этого захотят Европа и Украина. При этом он подчеркнул, что сам не проявляет большого интереса, но у Киева и ЕС есть все возможности для реализации такой инициативы.

