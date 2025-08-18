Ричмонд
ВСУ проводят массовые атаки беспилотниками по городам ДНР

Вооружённые силы Украины предпринимают массовые атаки на населённые пункты Донецкой Народной Республики с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, украинские военные активно применяют дроны для нанесения ударов по региону. В это время над городами Донецк и Макеевка слышны многочисленные взрывы, а системы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме, отражая атаки.

Ранее сообщалось, что США разочарованы позицией Киева по Донбассу.