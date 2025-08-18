«Отцовское превосходство»: оценено поведение Трампа и Зеленского на встрече

Итоги итогами, а скрытые сигналы по расписанию. Зарубежная пресса со всех сторон смакует итоги встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Вот и эксперт по языку тела в Джуди Джеймс в разговоре с Daily Mail изучила, как вели себя оба политика и дала свою оценку рандеву.
Как подчёркивает Daily Mail, встреча продемонстрировала разительно отличающееся поведение двух переговорщиков по сравнению с их контактом в феврале.
Трамп поприветствовал Зеленского возле Западного крыла и пожал ему руку, а затем одобрительно кивнул, высоко оценив его обновлённый наряд.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала Daily Mail, что приветствие Трампа сигнализировало о приятной дружелюбной атмосфере, поскольку он склонил голову набок, выражая тем самым дружелюбие и желание слушать.
Джеймс также обратила внимание, что тела политиков находились близко друг к другу, что, по её словам, «демонстрирует намерение единства, которого не хватало в прошлый раз».
Она отметила, что язык тела Зеленского свидетельствовал о высоком уровне доброжелательности, чего он раньше не демонстрировал. Это указывало на его стремление к единству.
Пока они позировали перед камерами, Трамп обнял Зеленского за спину, а его пальцы легли ему на шею: «Это отеческая хватка, которая может ощущаться угрожающе. Возможно, устанавливался определённый уровень доверия. Зеленского похлопали по спине, прежде чем Трамп пропустил его внутрь. Трамп использовал эти прикосновения и похлопывания, чтобы продемонстрировать своего рода отцовское превосходство над Зеленским».
Оба политика улыбались перед камерами, но при этом их губы были зажаты, заметно, как они пожимали плечами. Джуди Джеймс утверждает, что это сигнализировало о возможных трудностях впереди.
Джеймс указала ещё и на одну интересную деталь в поведении Зеленского. Он 10 раз благодарил президента и американский народ за поддержку и усилия.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс промолчал, но усмехнулся, когда Зеленский попросил не слишком затягивать время общения с прессой. В начале встречи он многозначительно взглянул на украинского гостя.
После того, как на последней встрече Трамп обвинил его в неблагодарности, украинский президент занял чрезмерно любезную позицию. Зеленский постоянно повторял слово «спасибо». Это прозвучало не менее 10 раз.
Однако, как отметила Джеймс, когда Трамп упомянул президента России Владимира Путина, улыбка Зеленского превратилась в отстранённый, задумчивый взгляд, он даже с трудом сглотнул.
Встреча разительно отличалась от их последней встречи в Овальном кабинете шесть месяцев назад, когда Трамп выгнал Зеленского после напряжённой беседы с президентом и вице-президентом Вэнсом.