«Отцовское превосходство»: оценено поведение Трампа и Зеленского на встрече

Пока они позировали перед камерами, Трамп обнял Зеленского за спину, а его пальцы легли ему на шею: «Это отеческая хватка, которая может ощущаться угрожающе. Возможно, устанавливался определённый уровень доверия. Зеленского похлопали по спине, прежде чем Трамп пропустил его внутрь. Трамп использовал эти прикосновения и похлопывания, чтобы продемонстрировать своего рода отцовское превосходство над Зеленским».