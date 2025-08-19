Bild: Трамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп приостановил встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Трамп: перспективы урегулирования украинского конфликта станут ясны через одну-две недели Трамп выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины.
«Президент США прервал переговоры с европейцами для телефонного разговора с лидером Кремля Владимиром Путиным. После этого переговоры продолжатся в Белом доме», — сообщил корреспондент издания.
Ранее Трамп заявлял о своем намерении позвонить президенту РФ сразу после встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
«Мы позвоним президенту России Владимиру Путину сразу после этой встречи. Я уверен, что у нас будет плодотворная встреча, хорошая встреча, может быть, даже отличная», — отмечал американский лидер.
Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. -0-