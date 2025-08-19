Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину

Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским для осуществления телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает корреспондент издания Bild, ссылаясь на собственные источники.
«Трамп прервал обсуждение с Зеленским и главами правительств ЕС ради звонка Путину. После этого встреча с руководителями правительств и Зеленским возобновится в Овальном кабинете», — пишет в соцсети X корреспондент Пауль Ронцхаймер.
Ранее Трамп информировал, что свяжется с Путиным по завершении встреч в Белом доме.
В ходе понедельничного визита Трамп принимает в Белом доме Зеленского и руководителей государств ЕС. Ранее он допускал возможность последующего проведения трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским при успешном исходе переговоров.
Согласно данным издания Politico, американские официальные лица испытывают раздражение в связи с неуступчивой позицией Украины, отвергающей признание российского контроля над всей территорией Донбасса. Источники издания заявляют, что Вашингтон расценивает этот шаг как стратегическую возможность для Киева — пойти на уступку фактически утраченных позиций ради получения более выгодных условий на переговорах.
