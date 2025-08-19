Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину

Согласно данным издания Politico, американские официальные лица испытывают раздражение в связи с неуступчивой позицией Украины, отвергающей признание российского контроля над всей территорией Донбасса. Источники издания заявляют, что Вашингтон расценивает этот шаг как стратегическую возможность для Киева — пойти на уступку фактически утраченных позиций ради получения более выгодных условий на переговорах.