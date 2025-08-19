Ричмонд
Боуз обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии из-за пресмыкания перед Трампом

По его мнению, лидеры ЕС хвалят Трампа за инициативу по открытию диалога, хотя ранее осуждали за общение с Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X* раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в двойных стандартах за выражение благодарности американскому президенту Дональду Трампу.

По его мнению, они хвалят его за инициативу по открытию диалога, хотя ранее осуждали за общение с Владимиром Путиным.

Кроме того, Трамп сообщил, что следующим этапом в урегулировании ситуации на Украине должна стать трёхсторонняя встреча.

Ранее президент США Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома сообщил о планах продолжить дискуссию в Овальном кабинете.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

