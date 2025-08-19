Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса

Открытая для прессы часть переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме при участии лидеров стран ЕС продолжалась примерно 28 минут.
В понедельник американский лидер принимает украинского президента и европейских руководителей, при этом ранее он допускал возможность проведения в будущем трёхстороннего саммита с Владимиром Путиным и Зеленским при успешном ходе переговоров. Встреча началась около 21:50 по московскому времени.
После завершения открытой части Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов, о чём свидетельствует трансляция Fox News, хотя до этого во время общения с Зеленским он комментировал вопросы представителей СМИ.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в двойных стандартах за выражение благодарности американскому президенту Дональду Трампу.