Открытая часть встречи Трампа, Зеленского и лидеров ЕС длилась полчаса

Трамп не стал отвечать на вопросы СМИ на открытой части встречи с лидерами ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Открытая для прессы часть переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме при участии лидеров стран ЕС продолжалась примерно 28 минут.

В понедельник американский лидер принимает украинского президента и европейских руководителей, при этом ранее он допускал возможность проведения в будущем трёхстороннего саммита с Владимиром Путиным и Зеленским при успешном ходе переговоров. Встреча началась около 21:50 по московскому времени.

После завершения открытой части Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов, о чём свидетельствует трансляция Fox News, хотя до этого во время общения с Зеленским он комментировал вопросы представителей СМИ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в двойных стандартах за выражение благодарности американскому президенту Дональду Трампу.

