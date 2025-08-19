В столице Сербии протестующие разгромили офис правящей партии

«Группа молодых людей разбила стекла в отделении СПП на улице Цвиечевой в районе Палилула. Камни бросали люди со скрытыми лицами, разбили витрину, бросали пиротехнические средства», — говорится в сообщении телекомпании, которая ведет прямую трансляцию с места события.