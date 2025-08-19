В столице Сербии протестующие разгромили офис правящей партии

В Белграде митингующие атаковали офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Они разбили в нем окна, а затем закидали камнями и пиротехникой, передает местный телеканал N1.
Все произошло вечером в понедельник, 18 августа, когда группа демонстрантов устроило протестное шествие от юридического факультета.
«Группа молодых людей разбила стекла в отделении СПП на улице Цвиечевой в районе Палилула. Камни бросали люди со скрытыми лицами, разбили витрину, бросали пиротехнические средства», — говорится в сообщении телекомпании, которая ведет прямую трансляцию с места события.
Уточняется, что на момент атаки офис партии был пустым. Вскоре на место происшествия прибыла жандармерия, которая оттеснила протестующих.
Отметим, что протесты также захлестнули и другие города Сербии. В социальных сетях граждане сообщают, что митингующие перекрыл в городе Нови-Пазар трассу, ведущую в Черногорию.
Напомним, несколько дней назад участники протестов также разгромили офис СПП в Нови-Саде.
