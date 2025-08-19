Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп спрогнозировал исход возможной встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский способны найти взаимопонимание в ходе возможных трехсторонних переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский способны найти взаимопонимание в ходе возможных трехсторонних переговоров.

Во время обсуждения перспектив урегулирования конфликта на Украине американский лидер подчеркнул, что окончательные решения должны приниматься Киевом при согласовании с Москвой.

«У меня есть чувство, что вы (обращаясь к Зеленскому) и президент Путин договоритесь о чем-то», — отметил Трамп, комментируя возможность проведения переговоров с участием России, Украины и США.

Он добавил, что подобный формат может привести к позитивным результатам.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше