Трамп спрогнозировал исход возможной встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский способны найти взаимопонимание в ходе возможных трехсторонних переговоров.
Во время обсуждения перспектив урегулирования конфликта на Украине американский лидер подчеркнул, что окончательные решения должны приниматься Киевом при согласовании с Москвой.
«У меня есть чувство, что вы (обращаясь к Зеленскому) и президент Путин договоритесь о чем-то», — отметил Трамп, комментируя возможность проведения переговоров с участием России, Украины и США.
Он добавил, что подобный формат может привести к позитивным результатам.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путину.
