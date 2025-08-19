Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за урагана «Эрин» более 140 тыс. жителей Пуэрто-Рико остались без электричества

Ураган «Эрин» в минувшие выходные достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира — Симпсона. Он вызвал сильные волны, осадки и ветреную погоду на архипелаге.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический ураган «Эрин» обрушился на Пуэрто-Рико. В результате более 140 тыс. домохозяйств остались без света. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на АР.

В Национальной электроэнергетической компании рассказали, что около 750 специалистов задействованы в устранении аварии. По словам представителей компании, самой большой проблемой является сильный ветер. Он повредил линии электропередачи. Когда электроснабжение может быть восстановлено полностью, не уточняется.

Ураган «Эрин» в минувшие выходные достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира — Симпсона. Он вызвал сильные волны, осадки и ветреную погоду на архипелаге. Сейчас ураган находится в 205 километрах к востоку-северо-востоку от британского острова Гранд-Терк и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час. -0-