Из-за урагана «Эрин» более 140 тыс. жителей Пуэрто-Рико остались без электричества

Ураган «Эрин» в минувшие выходные достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира — Симпсона. Он вызвал сильные волны, осадки и ветреную погоду на архипелаге. Сейчас ураган находится в 205 километрах к востоку-северо-востоку от британского острова Гранд-Терк и движется на северо-запад со скоростью 19 километров в час. -0-