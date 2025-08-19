Переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат

Параллельно стало известно, что Трамп прервал обсуждение с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским ради телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, утверждает корреспондент Bild со ссылкой на инсайдерские данные. Ранее Трамп сообщал о планах связаться с Путиным после завершения бесед в Белом доме.