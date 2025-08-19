Ричмонд
Переговоры лидеров Европы и Трампа перешли в другой формат

Расширенные переговоры американского президента Дональда Трампа с европейскими лидерами, генсеком НАТО Марко Рютте и Владимиром Зеленским завершились, однако участники остаются в Белом доме для перехода к новому формату консультаций, информирует телеканал CNN.

«Встреча завершена, но руководители не покидают Белый дом. Они переходят к возможному новому формату для продолжения диалога», — передавала корреспондент канала из Белого дома в прямом эфире.

Параллельно стало известно, что Трамп прервал обсуждение с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским ради телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, утверждает корреспондент Bild со ссылкой на инсайдерские данные. Ранее Трамп сообщал о планах связаться с Путиным после завершения бесед в Белом доме.

В понедельник Дональд Трамп принял Владимира Зеленского и руководителей государств ЕС. Ранее он допускал возможность последующей трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским при успешном исходе переговоров.

Читайте материал по теме: Стало известно, как США могут заставить Украину пойти на сделку.

