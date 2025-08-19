Переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС возобновились

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры возобновили переговоры в Белом доме. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров, передает издание «Общественное. Новости».
Никифоров не привел каких-то дополнительных деталей относительно возобновившейся встречи, уточнив лишь, что в ней участвуют только главы делегаций. Она проходит без участия журналистов.
Ранее сообщалось, что переговоры завершились, но их участники не покидали Белый дом.
