Переговоры Трампа с Зеленским и лидерами ЕС возобновились

Представитель Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что во встрече участвуют только главы делегаций без допуска журналистов.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры возобновили переговоры в Белом доме. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров, передает издание «Общественное. Новости».

Никифоров не привел каких-то дополнительных деталей относительно возобновившейся встречи, уточнив лишь, что в ней участвуют только главы делегаций. Она проходит без участия журналистов.

Ранее сообщалось, что переговоры завершились, но их участники не покидали Белый дом.

