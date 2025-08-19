Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских солдат

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого освобождения Россией нескольких тысяч украинских военнопленных.
По его словам, это может произойти после предполагаемой трёхсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Американский лидер отметил, что Россия, вероятно, готова пойти на такой шаг в самое ближайшее время, что он расценил как позитивный сигнал.
Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фотографию, запечатлевшую президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в момент их общения на фоне карты Украины.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше