Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских солдат

По его словам, это может произойти после предполагаемой трёхсторонней встречи.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого освобождения Россией нескольких тысяч украинских военнопленных.

По его словам, это может произойти после предполагаемой трёхсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Американский лидер отметил, что Россия, вероятно, готова пойти на такой шаг в самое ближайшее время, что он расценил как позитивный сигнал.

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал фотографию, запечатлевшую президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в момент их общения на фоне карты Украины.

