Стубб объяснил свое присутствие в Белом доме наличием границы с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал своё участие в переговорах лидеров Украины и США, проходивших в Белом доме. По его словам, его присутствие объясняется как протяжённой общей границей с Россией, так и историческим опытом взаимоотношений с ней. Трансляцию встречи вёл телеканал C-SPAN.
Выступая перед участниками переговоров, Стубб подчеркнул, что Финляндия уже сталкивалась с вызовами в отношениях с Россией и сумела найти решения в прошлом. В качестве примера он привёл события 1944 года, когда стране удалось достичь договорённостей в сложных условиях.
Финский лидер выразил уверенность, что аналогичный подход возможен и в нынешней ситуации. По его словам, опыт Финляндии подтверждает, что даже в условиях серьёзных противоречий можно найти путь к урегулированию, и он надеется, что в 2025 году удастся достичь компромисса.
Ранее Стубб отметил, что за последние две недели процесс урегулирования украинского конфликта продвинулся значительно сильнее, чем за предыдущие три года.