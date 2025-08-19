Bild: Трамп прервал разговор с лидерами ЕС, чтобы созвониться с Путиным

По данным корреспондента немецкого таблоида Bild, президент США Дональд Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Источники издания уточняют, что после звонка обсуждение с европейскими руководителями и украинским лидером должно было продолжиться в Овальном кабинете.
Ранее Трамп упоминал, что планирует связаться с Путиным после встреч в Белом доме.
Между тем президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого освобождения Россией нескольких тысяч украинских военнопленных.
