СМИ: Трамп уже провел телефонный разговор с Путиным

Американский портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину в тот момент, когда в Белом доме проходила встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами. Об этом рассказали два осведомленных источника.
В понедельник в Вашингтоне Трамп принимал Зеленского и глав государств Европейского союза. Ранее американский президент не исключал возможность проведения трехсторонних переговоров с участием Путина и Зеленского при успешном ходе диалога.
В день встречи Киев осуществил атаки на стратегические объекты в России. В воскресенье российские средства радиоэлектронной борьбы предотвратили террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, ФСБ России сообщила о предотвращении попытки взрыва большой мощности на Крымском мосту, организованной украинскими спецслужбами.
В этот же день венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о приостановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступала также в Словакию.