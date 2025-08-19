Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась

Напомним, мероприятие началось в 20:15 по московскому времени. Сначала президент США пообщался с главарём киевского режима один на один. После этого к обсуждениям подключились европейские лидеры. В ходе мероприятия хозяин Белого дома выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут договориться о прекращении конфликта, однако допустив, что мирное урегулирование может и не произойти. По его словам, ясность по этому вопросу появится через одну или две недели.