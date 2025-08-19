Ефрейтор российской армии помог уничтожить два десятка украинских солдат и миномет

Ефрейтор российской армии Владислав Павлов в составе расчета артиллерийского орудия помог уничтожить порядка 20 украинских солдат и вражеский миномет. Об этом сообщило министерство обороны России.
«В ходе наступательных действий расчет орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владислав Павлов, выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских мотострелковых подразделений, уничтожению артиллерии, бронетехники и живой силы ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве. ".
В ходе боя, несмотря на ответный огонь противника, расчет Павлова продолжил ведение боевой работы. В итоге расчет уничтожил вражеский миномет и около двух десятков украинских военных, добавили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Павлов обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.
Там подчеркнули, что действия ефрейтора способствовали прорыву оборонительных позиций и продвижению штурмовых групп вглубь обороны ВСУ без потерь.
Ранее сообщалось, что российские военные разнесли минометную позицию ВСУ в ДНР.
