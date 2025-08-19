Украина согласилась купить американское оружие на $100 млрд при поддержке Европы

В день встречи в Вашингтоне украинские силы нанесли удары по объектам стратегической инфраструктуры России. В воскресенье российские средства радиоэлектронной борьбы предотвратили террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, ФСБ России сообщила о срыве попытки украинских спецслужб взорвать бомбу большой мощности на Крымском мосту. В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о приостановке поставок нефти в страну из-за атаки на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступала также в Словакию.