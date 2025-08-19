Украина согласилась купить американское оружие на $100 млрд при поддержке Европы

По информации Financial Times, Украина обязуется приобрести американское вооружение на сумму около 100 миллиардов долларов, при этом финансирование сделки будет осуществляться странами Европы. Этот шаг является частью соглашения, направленного на получение гарантий безопасности от США после возможного мирного урегулирования с Россией.
В понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп принимал украинского лидера Владимира Зеленского и глав государств Европейского союза. Ранее Трамп не исключал проведение трехсторонних переговоров с участием российского президента Владимира Путина и Зеленского в случае успешного развития диалога.
В день встречи в Вашингтоне украинские силы нанесли удары по объектам стратегической инфраструктуры России. В воскресенье российские средства радиоэлектронной борьбы предотвратили террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Кроме того, ФСБ России сообщила о срыве попытки украинских спецслужб взорвать бомбу большой мощности на Крымском мосту. В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о приостановке поставок нефти в страну из-за атаки на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступала также в Словакию.