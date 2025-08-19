Украина воспротивилась предложению Путина о заморозке фронта

Киев считает невозможным заморозку линии фронта, пишет FT.
Киев считает недопустимым предложение президента России Владимира Путина по поводу заморозки линии фронта. Как сообщили источники FT, Украина беспокоится, что такой сценарий создаст проблемы для ее безопасности.
«Украина считает, что попытка России урегулировать территориальные вопросы до дальнейших переговоров по прочному мирному соглашению создаст свершившийся факт на местах и не сделает ничего для обеспечения будущей безопасности Киева, говорится в документе.», — пишет FT. Газета ссылается на собственные источники.
Ранее президент России Владимир Путин предложил установить полный контроль над Донбассом в обмен на прекращение боевых действий и заморозку линии фронта в других регионах. По данным телеканала Fox News, Трамп поддержал этот план и рекомендовал Зеленскому рассмотреть это предложение.