Зеленский назвал переговоры с Трампом в Белом доме очень хорошими

Зеленский отметил, что переговоры могут стать ещё более продуктивными в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский высоко оценил переговоры с главой США Дональдом Трампом, назвав их «очень хорошими». По его словам, Вашингтон демонстрирует готовность обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча состоялась в понедельник в Белом доме, где Трамп принимал Зеленского вместе с лидерами стран Европейского союза. Обсуждались вопросы сотрудничества и дальнейшей поддержки Киева со стороны западных партнёров.

Зеленский отметил, что переговоры могут стать ещё более продуктивными в будущем. Он подчеркнул, что особое значение имеет чёткий сигнал со стороны США о готовности к предоставлению гарантий безопасности, что, по его словам, крайне важно для Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

