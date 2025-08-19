Трамп созвонился с Путиным

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся полчаса назад, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — сказал он журналистам.
