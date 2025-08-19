Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась

Официальные представители Белого дома подтвердили окончание многосторонней встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.

Официальные представители Белого дома подтвердили окончание многосторонней встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.

Переговоры, проходившие в Восточном зале резиденции американского президента, завершились без дополнительных комментариев о достигнутых договоренностях.

Напомним, что по информации Financial Times, Украина обязуется приобрести американское вооружение на сумму около 100 миллиардов долларов, при этом финансирование сделки будет осуществляться странами Европы.

Ранее сообщалось, что Трамп уже провел телефонный разговор с Путиным.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше