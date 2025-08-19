Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась

Официальные представители Белого дома подтвердили окончание многосторонней встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.
Переговоры, проходившие в Восточном зале резиденции американского президента, завершились без дополнительных комментариев о достигнутых договоренностях.
Напомним, что по информации Financial Times, Украина обязуется приобрести американское вооружение на сумму около 100 миллиардов долларов, при этом финансирование сделки будет осуществляться странами Европы.
Ранее сообщалось, что Трамп уже провел телефонный разговор с Путиным.
