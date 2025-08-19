МИД РФ: переговоры в Белом доме показали разногласия в подходах Трампа и ЕС

По его словам, Трамп как во время открытой части встречи с Зеленским, так и в закрытом формате с украинским лидером и представителями Европы дал понять, что не считает режим прекращения огня необходимым условием для продвижения переговорного процесса. Однако, по оценке дипломата, европейские политики действовали по заранее выработанному сценарию и вновь настаивали на прекращении огня и предоставлении гарантий, причём именно со стороны США, а не ЕС.