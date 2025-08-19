Ричмонд
МИД РФ: переговоры в Белом доме показали разногласия в подходах Трампа и ЕС

Мирошник подчеркнул, что в ходе заявлений «четко обозначилась разница подходов».

Источник: Аргументы и факты

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами выявили заметные расхождения в позициях Вашингтона и Европы относительно урегулирования конфликта на Украине.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Трамп как во время открытой части встречи с Зеленским, так и в закрытом формате с украинским лидером и представителями Европы дал понять, что не считает режим прекращения огня необходимым условием для продвижения переговорного процесса. Однако, по оценке дипломата, европейские политики действовали по заранее выработанному сценарию и вновь настаивали на прекращении огня и предоставлении гарантий, причём именно со стороны США, а не ЕС.

Мирошник подчеркнул, что эти заявления ясно показали принципиальные различия в подходах сторон.

Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп во время переговоров с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

