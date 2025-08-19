Трамп провел телефонный разговор с Путиным, пока Зеленский ждал в Белом доме

По данным американского информационного портала Axios, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно во вторник, 19 августа.
Как сообщает издание со ссылкой на информированные источники, звонок состоялся в то время, когда в Белом доме собрались президент Украины Владимир Зеленский и лидеры семи европейских стран.
— Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину в понедельник, когда президент Украины Владимир Зеленский и семь европейских лидеров собрались в Белом доме, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет позвонить Путину, пока европейские лидеры находятся в Овальном кабинете.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.