Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Ранее Трамп на саммите в Вашингтоне предложил европейским коллегам и Украине при их поддержке организовать встречу с Россией, подчеркнув, что США готовы содействовать диалогу, если в этом заинтересованы Киев и ЕС. На переговорах в Белом доме обсуждалось признание Украиной российского контроля над Донбассом и новые сроки разрешения конфликта, что стало одной из ключевых тем разговора между Трампом и Путиным.