Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты США и России — Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились во время того, как американский лидер принимал у себя в Белом доме украинского главу Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп проинформировал Путина о ходе переговоров с западными партнерами.

Путин и Трамп обсудили прошедшие в Белом доме переговоры президентов США, Украины и лидеров ЕС.

Президенты США и России — Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились во время того, как американский лидер принимал у себя в Белом доме украинского главу Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп проинформировал Путина о ходе переговоров с западными партнерами.

«Полчаса назад по инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президент США, в свою очередь, проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран», — рассказал Ушаков на брифинге. Его слова передает корреспондент URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп проводит телефонную конференцию с Зеленским.

Ранее Трамп на саммите в Вашингтоне предложил европейским коллегам и Украине при их поддержке организовать встречу с Россией, подчеркнув, что США готовы содействовать диалогу, если в этом заинтересованы Киев и ЕС. На переговорах в Белом доме обсуждалось признание Украиной российского контроля над Донбассом и новые сроки разрешения конфликта, что стало одной из ключевых тем разговора между Трампом и Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше