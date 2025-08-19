Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил Путину о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами

Ушаков: Трамп сообщил Путину о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Президент США, в свою очередь, проинформировал (президента РФ Владимира Путина — ред.) о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран», — сказал Ушаков журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше