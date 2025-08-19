Ричмонд
Украина и США могут договориться о крупном производство дронов

Украина и Соединенные Штаты могут заключить сделку по производству дронов на сумму в 50 млрд долларов.

Украина и Соединенные Штаты могут заключить сделку по производству дронов на сумму в 50 млрд долларов. Предполагается, что сделка может быть заключена с украинскими компаниями, пишет издание Financial Tomes со ссылкой на источники.

«Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями», — говорится в публикации.

Ранее газета также сообщила, что Киев закупит американское вооружение в рамках соглашения, направленного на получение гарантий безопасности от США после возможного мирного соглашения с Россией.

Как уточняется, сумма сделки составит около 100 млрд долларов. Финансировать закупки американских вооружений для Украины будут страны Европы.

