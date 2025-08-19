Украина и США могут договориться о крупном производство дронов

Украина и Соединенные Штаты могут заключить сделку по производству дронов на сумму в 50 млрд долларов. Предполагается, что сделка может быть заключена с украинскими компаниями, пишет издание Financial Tomes со ссылкой на источники.
«Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями», — говорится в публикации.
Ранее газета также сообщила, что Киев закупит американское вооружение в рамках соглашения, направленного на получение гарантий безопасности от США после возможного мирного соглашения с Россией.
Как уточняется, сумма сделки составит около 100 млрд долларов. Финансировать закупки американских вооружений для Украины будут страны Европы.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.