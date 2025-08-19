Ричмонд
Путин и Трамп поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной

Ушаков: Путин и Трамп поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины», — сказал он.

