Путин и Трамп поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«В разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины», — сказал он.
