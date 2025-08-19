Ричмонд
Трамп заявил, что обсудил с лидерами Европы и Зеленским гарантии безопасности Украине

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что на его встрече с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Белом доме были обсуждены гарантии безопасности Украине.

Источник: AP 2024

«В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США», — написал Трамп в Truth Social.

