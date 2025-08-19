Ушаков: Полчаса назад по инициативе США состоялся разговор Путина и Трампа

Напомним, ранее в Вашингтоне завершилась встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС. При этом, европейские лидеры всё ещё находятся в Белом доме для продолжения переговоров в другом формате. Мероприятие началось в 20:15 по московскому времени. Первой частью переговоров стал двусторонний разговор президента США с главарём киевского режима, после чего к дискуссии присоединились лидеры европейских стран. Глава Белого дома заявил, что, по его мнению, Путин и Зеленский способны достичь соглашения о прекращении конфликта, но отметил, что мирное урегулирование не гарантировано. Окончательная ясность, по его словам, появится в течение одной-двух недель.