Ушаков: Полчаса назад по инициативе США состоялся разговор Путина и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Республиканец проинформировал главу РФ о переговорах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

По его словам, диалог длился около 40 минут. В ходе беседы российский лидер тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске и достигнутый в ходе неё прогресс в мирном урегулировании украинского кризиса. Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями РФ и Украины.

Напомним, ранее в Вашингтоне завершилась встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС. При этом, европейские лидеры всё ещё находятся в Белом доме для продолжения переговоров в другом формате. Мероприятие началось в 20:15 по московскому времени. Первой частью переговоров стал двусторонний разговор президента США с главарём киевского режима, после чего к дискуссии присоединились лидеры европейских стран. Глава Белого дома заявил, что, по его мнению, Путин и Зеленский способны достичь соглашения о прекращении конфликта, но отметил, что мирное урегулирование не гарантировано. Окончательная ясность, по его словам, появится в течение одной-двух недель.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
