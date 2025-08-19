Заявления американского президента Дональда Трампа и европейских лидеров на вашингтонской встрече по Украине продемонстрировали кардинальный разрыв между позицией представителей Европы и подходом американского лидера к вопросу о перемирии для разрешения украинского конфликта, полагает посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского, руководителей ряда государств-членов ЕС, а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марко Рютте.
Мирошник отметил, что Трамп и на открытой встрече с Зеленским, и явно во время закрытых консультаций с Зеленским, и с европейскими лидерами начал дискуссию с тезиса, что в режиме прекращения огня для урегулирования нет нужды.
Тем не менее, по его словам, сорвать заготовленный сценарий, вероятно, прописанный для европейских лидеров к этой встрече, уже не удалось. Поэтому они пошли по проторенной тропе — запустили привычную «шарманку», заявляя о необходимости прекращения огня и предоставления гарантий со стороны США, заявил дипломат в эфире «Соловьев LIVE».
В день переговоров в Вашингтоне Киев осуществил нападение на объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские комплексы РЭБ в воскресенье нейтрализовали террористический удар украинского ударного БПЛА «Спис» по Смоленской АЭС. Помимо этого, в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении новой попытки украинских спецслужб осуществить подрыв Крымского моста мощным взрывным устройством. А министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в день вашингтонской встречи констатировал приостановку поставок нефти в Венгрию на неопределенный срок вследствие атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому российская нефть транспортировалась в Венгрию и Словакию.
Президент России Владимир Путин и Трамп в ходе встречи 15 августа обсудили пути разрешения украинского кризиса. Оба лидера отозвались о переговорах позитивно. Российский президент по итогам саммита указал на возможность приблизиться к завершению конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном характере урегулирования.
Трамп, со своей стороны, отметил согласование с Путиным «многих пунктов» украинской проблематики при сохраняющихся разногласиях по ряду вопросов. В тот же день в интервью Fox News он заявил, что перспектива достижения договоренностей по Украине отныне зависит от Владимира Зеленского.
