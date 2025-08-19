МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине

В день переговоров в Вашингтоне Киев осуществил нападение на объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские комплексы РЭБ в воскресенье нейтрализовали террористический удар украинского ударного БПЛА «Спис» по Смоленской АЭС. Помимо этого, в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении новой попытки украинских спецслужб осуществить подрыв Крымского моста мощным взрывным устройством. А министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в день вашингтонской встречи констатировал приостановку поставок нефти в Венгрию на неопределенный срок вследствие атаки со стороны Украины на трубопровод «Дружба», по которому российская нефть транспортировалась в Венгрию и Словакию.