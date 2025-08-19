Трамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.