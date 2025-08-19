Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп больше получаса переговаривал с Путиным во время встречи с Зеленским

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

Трамп 40 минут разговаривал с Путиным по телефону, сообщил Ушаков.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор во время того, как украинский лидер Владимир Зеленский и главы ЕС находились в Белом доме и участвовали в переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаскрыты подробности телефонного разговора Путина и Трампа.

«Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. [Она] продолжалась минут 40», — рассказал Ушаков на брифинге для журналистов. Его слова привел корреспондент URA.RU.

Путин в разговоре с американским коллегой отметил важность предпринимаемых им усилий для урегулирования конфликта на Украине. Они условились и дальше продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам.

Ранее в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, подробности которых официально не раскрывались. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом при участии европейских лидеров, где обсуждались итоги встречи в Москве и вопросы поддержки Украины со стороны международного сообщества.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше