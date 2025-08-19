СМИ обратили внимание на реакцию Зеленского при упоминании Путина

По наблюдениям эксперта по невербальному общению Джуди Джеймс, украинский президент сохранял уверенную улыбку, пока речь не зашла о Владимире Путине. В этот момент его выражение лица резко изменилось: взгляд стал отстраненным, а едва заметное сглатывание выдало внутреннее напряжение.