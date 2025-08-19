СМИ обратили внимание на реакцию Зеленского при упоминании Путина

Британское издание Daily Mail обратило внимание на мгновенную смену эмоций Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом.
По наблюдениям эксперта по невербальному общению Джуди Джеймс, украинский президент сохранял уверенную улыбку, пока речь не зашла о Владимире Путине. В этот момент его выражение лица резко изменилось: взгляд стал отстраненным, а едва заметное сглатывание выдало внутреннее напряжение.
Напомним, что официальные представители Белого дома подтвердили окончание многосторонней встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и руководителями европейских государств.
Ранее сообщалось, что Украина отвергла предложение об уступке территорий.
